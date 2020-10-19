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Marcelo Goiano’ya sürpriz doğum günü

SİVASSPOR’UN FUTBOLCUSU MARCELO GOİANO’NUN DOĞUM GÜNÜ TEKNİK HEYET VE TAKIM ARKADAŞLARI TARAFINDAN KUTLANDI.

Spor 19.10.2020, 15:57
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Marcelo Goiano’ya sürpriz doğum günü

DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Marcelo Goiano’nun doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sivasspor’da bugün gerçekleştirilen antrenman sonrası futbolcu Marcelo Goiano için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Marcelo, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından, “Marcelo Goiano’nun doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz” notunu paylaştı.

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