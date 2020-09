Marcel Tisserand: "Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Marcel Tisserand, sarı-lacivertlilere şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istediğini ifade ederken, kendisini buraya getirmekle Fenerbahçe’nin iyi bir iş yaptığını söyledi. Tisserand aynı zamanda karakterini Fenerbahçe’nin başarısı için ortaya koyacağını söyledi.

Fenerbahçe’de yeni transfer Marcel Tisserand, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fenerbahçe’de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Tisserand, "Uzun zamandır konuşuyorduk Fenerbahçe’yle. Bugün buradayım ve imza attım. Gerçekten çok mutluyum. Takımıma çalışıp katkı vermek istiyorum. İkili mücadeleleri seven bir oyuncuyum. Aynı şekilde, alan varsa ve mümkünse topla beraber çıkmayı seven birisiyim. Saha içerisinde karakter göstermeye çalışan bir oyuncuyum. Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden birisi"

Fenerbahçe hakkında görüşlerini belirten Kongolu oyuncu, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif alıyorsanız eğer bunu reddetmeniz zor. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi Fenerbahçe. Burada olmaktan dolayı gururluyum. Burada Fenerbahçe’nin tarihinde birçok büyük futbolcu yer aldı. Ben de onların yolunda ilerlemek istiyorum. Gelme sebeplerimin başında bunlar geliyor" ifadelerini kullandı.

"Anelka’nın büyük bir hayranıyım"

Fenerbahçe’de daha önce tanıdığı futbolcular olduğunu belirten Marcel Tisserand, "Fenerbahçe’yi daha önce de tanıyordum. Burada Fransızca konuşan birçok oyuncu oynadı ve oynuyor. Anelka’nın büyük bir hayranıyım. Gelmeden önce Beşiktay’ta oynayan N’Sakala ile konuştum. Çok fazla arkadaşımla konuştum. Ankaragücü’nde Wilfred ile de konuştum. Bu ligde oynayan insanlardan duyduğum şeyler her zaman pozitifti. Benim için karar vermesi kolay oldu" şeklinde konuştu.

"Herhangi bir sakatlığım yok"

Sakatlık süreci ile alakalı konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Herhangi bir sakatlığım yok. Kulübün isteği doğrultusunda tekrardan bir test oldu. Kulüp bir oyuncu alırken kesinleştirmek adına böyle bir süreç izledi. Daha önceki kulübümde son 6 aydır 2 defans oyuncusu olarak oynuyorduk. Kongo’da da Luyindama ile tek stoper olarak oynuyoruz. Ben sol ve sağda oynayabilirim. İki ayağımı da kullanabiliyorum" dedi.

"Adapte olacağıma inanıyorum"

Kulübe adaptasyon süreci ile ilgili de açıklama yapan Tisserand, "Adapte olacağıma inanıyorum. Ama bunun için zaman gerekiyor. Fransa Ligi’nde oynadım. Orası fiziksel güce dayalı bir lig. Almanya’nın da çok farklı yapısı vardı. İki Afrika Kupası oynadım, bilenler bilir orası da fiziksel mücadeleye dayalı bir yer. Bu anlamda adapte olacağımı düşünüyorum" diye belirtti.

"Arkadaşlarıma savaşmaya hazır olduğumu söyledim"

Takımla ilk çıktığı antrenman öncesinde Teknik Direktör Erol Bulut’un kendisini takıma tanımasıyla ilgili konuşan Marcel Tisserand, "Öncelikle hocamız hoşgeldin dileklerini iletti. Ben de takım arkadaşlarıma mutlu olduğumu ve savaşmaya hazır olduğumu ifade ettim. Fenerbahçe’nin bir şampiyonluk hedefi var ve elimden geleni yapacağımı söyledim. İyi oyunculara karşı oynamaktan keyif alıyorum. Bana göre her futbolcu bu seviyelerde oynamayı sever. Fransa’da İbrahimovic ve Cavani’ye karşı oynadım. Monaco’dayken Falcao’ya karşı oynadım. Almanya’da oynarken Lewandowski ve Aubmeyang’a karşı oynadım. Bu tip forvetlere karşı oynamak beni mutlu ediyor" dedi.

"Luyindama ile dostluğumuz var"

Galatasaray’da oynayan milli takımdan arkadaşı Luyindama hakkında konuşan Tisserand, "Şu anda Luyindama, Galatasaray’ın futbolcusu. Tabii ki benim rakibim. Herkes kendi işini yapmaktan sorumlu. O da orada mücadelesini veriyor. Türkiye’de rakibiz ama milli takımda dostluğumuz var. Saha içerisinde dişe diş rakip olacağız. Saha dışında kendisi benim arkadaşım" diye konuştu.

"Fenerbahçe beni buraya getirerek iyi bir iş yaptı"

Taraftarların şampiyonluk isteğine değinen Marcel Tisserand, "Her zaman onlar en iyi sonucu görmek isterler. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Her zaman en iyi sonuçları elde etmek isteyen bir kulüp. Bana göre Fenerbahçe beni buraya getirerek iyi bir iş yaptı. Türkiye’de oynanan futbolu ve derbileri izliyordum. Ligi takip ediyordum. Özellikle derbileri takip ettim. Bu tip maçlar özel maçlar. Ben de takımıma yardım etmek için o maçta olmayı istiyorum kendi adıma. Unutulmaması gereken bir şey var ki o maçtan önce bir lig maçımız var” ifadelerini kullandı.

Daha önce takımdan kimleri tanıdığı sorusuna cevap veren Kongolu futbolcu, "Nabil Dirar’ı tanıyordum. Gelmeden önce Monaco’da beraber oynadık, sürekli iletişimdeydik. İsim olarak televizyondan gördüğüm, tanıdığım oyuncular var" açıklamasında bulundu.

"Kendi karakterimi Fenerbahçe’nin başarısı için ortaya koymalıyım"

Sarı-lacivertliler için yapacakları hakkında da değerlendirmede bulunan Tisserand, "Bir an önce lige adapte olmak, uyum sağlamak istiyorum. Fizik olarak mücadele anlamında kendi karakterimi ortaya koymalıyım. Daha sert olmam gerektiğini düşünüyorum. Pozisyonları önceden sezme ve görme konusunda bunları da sergilemeliyim. Kendi karakterimi Fenerbahçe’nin başarısı için ortaya koymalıyım" diyerek sözlerini tamamladı.