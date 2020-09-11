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Marcel Tisserand Fenerbahçe’de!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde durmuyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler son olarak Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen 27 yaşındaki Fransız savunmacı Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı.
Spor 11.09.2020, 09:02
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Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Trt Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ın transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.
Futbola Monaco alt yapısında başlayan Tisserand, Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse formaları giydi.
MARCEL TISSERAND KİMDİR?
2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.
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