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Marcao trafik kazası geçirdi
Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao trafik kazası geçirdi.
Spor 13.01.2022, 17:08
Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao trafik kazası geçirdi.
Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, trafik kazası geçirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda antrenmandan sonra evine dönen Marcao’nun aracına arkadan başka bir araç çarptı. 25 yaşındaki futbolcu kazada yara almazken, aracında hasar meydana geldiği ifade edildi.