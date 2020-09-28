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Marcao takasında Diego Perotti teklifi

Roma, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon Euro'nun yanı sıra Diego Perotti'yi de teklif etti. Ancak Fatih Terim, veto etti.

Spor 28.09.2020, 09:30
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Marcao takasında Diego Perotti teklifi

Marcao’yu isteyen Roma’dan Galatasaray’a sürpriz bir teklif geldi… Brezilyalı sol stoper için 12 milyon Euro ödeyen İtalyan ekibi, ayrıca transferi gerçekleştirmek için sarı-kırmızılılara Fenerbahçe’nin ısrarla istediği Diego Perotti’yi de teklif etti.

Fatih Terim’in 20 milyon Euro’nun altında bir rakamın satılmasına karşı çıktığı Marcao için Perotti takasına da sıcak bakmadı. Ayrıca Marcao için yapılacak herhangi bir takas önerisine de hayır denilmesini talep etti.

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