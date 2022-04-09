Marcao: “İyi hazırlandık, yine iyi bir sonuçla oradan çıkacağız”

Fenerbahçe derbisini değerlendiren Galatasaray’ın başarılı stoperi Marcao, “Bizim için çok önemli bir maç. Oradaki son maçlarda iyi oynadık. Bu hafta da bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık, yine iyi bir sonuçla oradan çıkacağız” dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bu zorlu derbi öncesi sarı-kırmızılıların tecrübeli savunmacısı Marcao, Nesine TV’den Senih Yurga’nın konuğu oldu.

“Çok iyi antrenörlerle çalışma fırsatı buldum”

Brezilyalı oyuncu, Avrupa’da ayağını en iyi kullanan stoperlerden biri olduğunun hatırlatılması üzerine “Çocukluğumdan gelen bir şey. Çok iyi antrenörlerle çalışma fırsatı buldum. Benimle her zaman yakından ilgilendiler. Bana bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Onlar sayesinde bu ayaklara sahip olduğumu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Marcao, milli stoperler Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak hakkında, “Üçü de çok kaliteli. İngiltere ve İtalya’da oynuyorlar. Çok güçlü ve kaliteli futbolcular” cümlelerine yer verirken, Süper Lig’in en iyi savunmacıları arasında da kendisi ve takım arkadaşı Nelsson’u gösterdi.

“Örnek aldığım kişi ağabeyim”

Örnek aldığı birinin olup olmadığına yönelik gelen bir soruyu ise 25 yaşındaki oyuncu, “Örnek aldığım kişi ağabeyim (Dionatan Teixeira). Bizimle birlikte değil, hayatını kaybetti. Onu çok izledim, beraber çalışma fırsatımız oldu. Sonuç olarak örnek aldığım kişi o” diye cevaplandırdı.

“İyi bir sonuçla oradan çıkacağız”

Yarın deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisini değerlendiren Marcao, “Bu bir klasik. Bizim için çok önemli bir maç. Oradaki son maçlarda iyi oynadık. Bu hafta da bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık, yine iyi bir sonuçla oradan çıkacağız” dedi.

“Avrupa’da oynayan bir oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmak isterim”

Şampiyonlar Ligi ve Güney Amerika’da en üst seviye kulüplerin mücadele ettiği futbol turnuvası olan Libertadores Kupası arasında bir tercihte bulunması gerekse hangisini tercih edeceğiyle alakalı sarı-kırmızılı futbolcu, “Benim için ikisi de yüzde elli diyebilirim. Güney Amerikalı olarak Libertadores’i kazanmak isterim. Şu an Avrupa’da oynayan bir oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmak isterim. İkisini de kazanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Galatasaray’da mutluyum"

Şu an Galatasaray’da mutlu olduğuna ve mevcut durumda transfere yönelik bir düşüncesinin bulunmadığına vurgu yapan Marcao Teixeira, “Buraya odaklanmış durumdayım. Tabii ki kontratımın sonuna yaklaştığımızda hem kulüp hem benim için en iyi kararı vermeye çalışacağız. Şu an bu konuda böyle bir düşüncem yok” diye konuştu.

“Elimizden gelen eforu göstereceğiz”

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Brezilyalı, şunları söyledi:

“Biliyoruz yanımızda olamayacaklar bu maçta (Fenerbahçe) ama bize güçlü enerjilerini göndermelerini istiyoruz. O enerjiler sayesinde kazanmaya çalışacağız. Zor bir maç. Hem mental hem de oyun olarak zor olacak ama biz elimizden geleni yapacağız. Elimizden gelen eforu göstereceğiz.”