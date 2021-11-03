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Marcao: "Defansif ve ofansif olarak üç maçtır yaptığımız şeyleri yapacağız"

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Lokomotiv Moskova maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Defansif ve ofansif olarak üç maçtır yaptığımız şeyleri yapacağız. Tabii ki Avrupa Ligi oynuyorsunuz, telafisi olmayan maçlara çıkıyorsunuz. Yarın da bu bilinçte çıkacağız. Hocamız her zamanki gibi bizi en iyi şekilde hazırladı" dedi.

Spor 03.11.2021, 17:44
Marcao: "Defansif ve ofansif olarak üç maçtır yaptığımız şeyleri yapacağız"

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Lokomotiv Moskova maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Defansif ve ofansif olarak üç maçtır yaptığımız şeyleri yapacağız. Tabii ki Avrupa Ligi oynuyorsunuz, telafisi olmayan maçlara çıkıyorsunuz. Yarın da bu bilinçte çıkacağız. Hocamız her zamanki gibi bizi en iyi şekilde hazırladı" dedi.

UEFA Avrupa E Grubu 4. maçında Galatasaray yarın sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Galatasaraylı futbolcu Marcao, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısında yapılan basın toplantısında soruları yanıtladı. Takımdan ayrı olduğu dönemde Avrupa maçlarının yardımcı olduğunu belirten Marcao, "Hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak zor bir dönem geçirdim ama bu dönemde tabii ki başta Fatih Hocam olmak üzere bütün hocalarım, performans hocalarımız hepsi benim yanımdaydı. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Hem moral olarak hem fiziken beni en iyi şekilde hazırladılar. Bu da Avrupa’daki performansıma yansıdı" şeklinde konuştu.

"Fatih hocamızın önderliğinde bize verdiği direktiflerle beraber bu tip başarıları elde ediyoruz"

Teknik Direktör Fatih Terim’in takımı maçlara kusursuz şekilde hazırladığını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Çok uzun vadeli konuşmak bence anlamsız. Maç maç bakmamız lazım. Her maç bizim için bir final. Evet dediğiniz gibi bu zamana kadar çok iyi performans göstermiş bir Galatasaray takımı var. Hem ben hem bütün arkadaşlarım sahaya çıkıp elimizden gelen en iyisini yaptık ve çok güzel sonuçlar aldık. Burada tabii ki çok önemli parantezi Fatih Hocamız için açmamız gerekiyor. Liderimiz Fatih Hocamız bütün maçlarda bizi zaten çok iyi hazırlıyor. Avrupa maçlarına da en iyi şekilde hazırladı. Bütün maçta olabilecek senaryoları, başımıza gelecek olumlu olumsuz her şeyi anlattı. Bu çalışmaların meyvelerini açıkçası maçlarda yedik. Çünkü baktığınız zaman genç bir takımız. Tabii ki öğrenmeye açık bir takımız. Daha tecrübeleneceğiz. Fatih hocamızın da önderliğinde bize verdiği direktiflerle beraber bu tip başarıları elde ediyoruz. Umarım bundan sonra da her maça final gözüyle bakarak iyi şekilde devam ederiz" açıklamasında bulundu.

Marcao, Portekiz Milli Takımı’na çağırılacağı iddialarıyla ilgili çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti.

"Bazen kötü şeylerden önemli dersler çıkarılabiliyor"

Takımdan ayrı kaldığı dönemde saha dışından analiz yapma imkanı yakaladığını ve kötü olaylardan iyi şeyler çıkartılabileceğini dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Hepimizin bildiği, ki bazen kötü olaylardan da iyi şeyler çıkartabiliyorsunuz. İyi şeyler getirebiliyor. Ben de bu olayı aslında böyle değerlendirdim diyebilirim. Belli bir dönem takımdan uzak kalmam, ister istemez takımı televizyon başında seyretmem, dışardan bir gözlemlemem mutlaka avantajıma oldu. Hem kendi analizimi yapma anlamında hem takımın oyun anlamında, bu tip şeyleri görme anlamda bana çok yardımcı oldu. O yüzden demin de belirttiğim gibi bazen kötü şeylerden de önemli dersler çıkartılabiliyor. O yüzden belki bu dönem benim için hayırlı oldu diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

"Defansif ve ofansif olarak üç maçtır yaptığımız şeyleri yapacağız"

Lokomotiv Moskova hakkında da konuşan Marcao, "Yarın yapmamız gereken bundan önce yaptıklarımızın aynısı olacak. Defansif ve ofansif olarak üç maçtır yaptığımız şeyleri yapacağız. Tabii ki Avrupa Ligi oynuyorsunuz, telafisi olmayan maçlara çıkıyorsunuz. Türkiye liginde bir şekilde telafi edilebilir. Avrupa’da telafisi çok mümkün olmayabiliyor. Yarın da bu bilinçte çıkacağız. Hocamız her zamanki gibi bizi en iyi şekilde hazırladı. Defansif anlamda bire birleri iyi oynayan, markajını iyi yapan bir Galatasaray olacak. İlk üç maçta olduğu gibi rakibine yakın, kompakt oynayan Galatasaray olacak. Ofansif olarak da ilerde çok yetenekli, gole giden arkadaşlarımız var. Biz takım olarak kompakt bir şekilde iyi defans yaptığımız zaman, rakibimize fazla şans vermediğimiz zaman, rakibimize yakın olup bire birleri iyi oynadığımız zaman mutlaka ofansif anlamda golü bulacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başarılı savunma oyuncusu, savunmada lisan olarak sıkıntı yaşanmadığını ve uyum içerisinde olduklarını belirtti.

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