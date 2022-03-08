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Maratonİzmir için geri sayım başladı

İzmir’de, Maratonİzmir’in üçüncüsü için geri sayım başlarken, Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılacağı müsabaka 17 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Spor 08.03.2022, 13:35
Maratonİzmir için geri sayım başladı

İzmir’de, Maratonİzmir’in üçüncüsü için geri sayım başlarken, Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılacağı müsabaka 17 Nisan’da gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir spor kentine çevirme hedefi doğrultusunda organize edilen Maratonİzmir’in üçüncüsü 17 Nisan’da koşulacak. Türkiye’nin dört bir yanından sporcular ve sporseverler, Maratonİzmir için etkinlik alanı olarak belirlenen Kültürpark’ta 14-17 Nisan tarihleri arasında konserler, etkinlikler ve söyleşiler eşliğinde ağırlanacak. Etkinlikler dizisi boyunca Kültürpark’ta ayrıca isteyen sporseverler istedikleri spor branşlarını da deneyimleyebilecek. Etiyopyalı Tsegaye Getachew’in geçen yıl elde ettiği 2 saat 9 dakika 35 saniyelik dereceyle Türkiye’nin en hızlı parkuru haline gelen Maratonİzmir’in startı, Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek.

Soyer: “Maratonİzmir en önemli spor markalarından biri olacak”

Başkan Tunç Soyer, Maratonİzmir’in kentin uluslararası platformda tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “İzmir, plajları ve koşu parkurlarıyla Avrupa’nın en avantajlı konumuna sahip. 629 kilometrelik sahil şeridi ve 100 kilometreyi bulan doğal plajlarımız, su ve plaj sporları için ideal. Ev sahipliğini yaptığımız CEV Continental Cup, U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası ve Duatlonİzmir ile hem ulusal ve hem de uluslararası organizasyon gücümüzü gösterdik. Maratonİzmir’i ise ağır pandemi şartlarına rağmen iki kez düzenledik, üçüncüyü düzenliyoruz. Maratonİzmir, güzel İzmirimizin en önemli markalarından biri olma yolunda ilerliyor. 17 Nisan’da geniş katılımlı ve rekorların kırılacağı bir yarış olacağına inanıyorum” dedi.

Önce Karşıyaka sonra İnciraltı

42 kilometrelik Maratonİzmir’de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak atletler, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

Göğüs numaraları, çipler ve koşu tişörtleri 14-16 Nisan 10.00 - 19.00 saatleri arasında Kültürpark içerisindeki etkinlik alanından dağıtılacak. Yarışma günü göğüs numarası ve koşu kiti dağıtılmayacak. İsteyen vatandaşlar internet üzerinden kayıt yapabilecek.

10 kilometrelik koşu da var

Maratonİzmir kapsamında 10 kilometrelik koşu da düzenlenecek. Bu yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20’de verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. Şimdiye dek 42 kilometrelik maraton için 500, 10 kilometrelik koşu için ise bin 500 kişi kayıt yaptırdı. Kayıtlar devam ediyor.

“Adım adım” yardımseverlik koşusu

3. Maratonİzmir için Adım Adım ile sosyal sorumluluk iş birliği de yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları, etkinlik alanında stant açarak sporseverler ile buluşabilecek. Ayrıca Adım Adım, bu yıl iyilik koşularının coşkusunu İzmir’e taşıyacak.

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