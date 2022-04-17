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Maraton İzmir’de yeniden rekor kırıldı

Kenyalı Lanny Rutto, Maraton İzmir’i 2.09.27 ile tamamladı, geçen yıl Etiyopyalı Tsegaye Getachew’i 2.09.35’lik rekorunu 8 saniye daha geliştirdi ve Maraton İzmir’in “Türkiye’nin en hızlı parkuru” unvanı yeniden perçinlendi.

Spor 17.04.2022, 12:13
Maraton İzmir’de yeniden rekor kırıldı

Kenyalı Lanny Rutto, Maraton İzmir’i 2.09.27 ile tamamladı, geçen yıl Etiyopyalı Tsegaye Getachew’i 2.09.35’lik rekorunu 8 saniye daha geliştirdi ve Maraton İzmir’in “Türkiye’nin en hızlı parkuru” unvanı yeniden perçinlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üçüncüsünü düzenlediği ve geçen yıl Etiyopyalı Tsegaye Getachew’in 2.09.35’lik derecesiyle “Türkiye’nin en hızlı parkuru” olan Maraton İzmir’den yine rekor çıktı. Bu kez Kenyalı Lanny Rutto, 2.09.27 ile rekoru 8 saniye geliştirmeyi başardı. Böylelikle Maraton İzmir’in ülkemizin en hızlı parkuru olma özelliği bir kez daha perçinlenirken, “Maraton, yeniden” sloganına uygun olarak rekor da yenilendi. Erkeklerde ikinciliği Kenya’dan Meshack Kiprop Koech 2.11.21, üçüncülüğü yine Kenya’dan Mathew Kemboi 2.13.03 ile elde etti. Bingöllü Yavuz Ağralı, 2.20.02 ile erkekler kategorisinde Türk sporcular arasındaki en iyi dereceyi koşup yarışı 9. tamamladı ve büyük başarı elde etti. Kadınlarda Etiyopya’dan Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.27.35 ile ilk sırayı alırken, Kenyalı Lilian Chemweno 2.28.18 ile ikinci, ayrı ülkeden Helen Jepkurgat 2.30.54 ile üçüncü oldu. Aydınlı Derya Kaya, 3.04.29’luk derecesiyle kadın Türk atletler arasında sekizinci oldu. 10 kilometre erkeklerde Bedri Şimşek 0.33.45 finişe ilk varan atlet olurken Hamdullah Ablay ikinciliği, Mehmet Aydıngör üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda Tuğçe Karakaya 0.37.44 ile ilk sırayı alırken, Rahime Tekin ikinci, Özlem Işık üçüncü oldu.

Sürdürülebilir bir dünya için koşuldu

Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir bir Dünya” için belirlediği "17 Küresel Amaç" doğrultusunda “Atıksız Maraton” hedefiyle koşulan 42 kilometrelik uluslararası yarışa, 43 farklı ülkeden 500’ün üzerinde koşucu katıldı. 10 kilometrelik yarışta ise 5 bine yakın sporcu start aldı. Dünya Atletizm Federasyonu’nun Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) unvanı verdiği Maraton İzmir’in startını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sor Kulübü Başkanı Ersan Odaman birlikte verdi. İZFAŞ’ın eski binası önünden 08.00’de verilen 42K startı sonrası koşucular, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşıp Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönüş gerçekleştirdi. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varan sporcular, Marina İzmir’den ikinci dönüşü yaparak başlangıç noktasında yarışı tamamladı. 10 kilometrelik yarışın startı da aynı noktadan saat 07.20’de verildi. 10 kilometrelik yarışta 4 binin üzerinden atlet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamladı.

İzmir’e yakışan sosyal dayanışma

4 Nisan’da başlayan ’Maraton İzmir Adım Adım Yardımseverlik Koşusu Bağış Kampanyaları’nda tam bir İzmir dayanışması yaşandı. 10 binden fazla bağışçı, Maraton İzmir’de yarışan atletler üzerinden sivil toplum kuruluşlarına 4 milyon TL’ye yakın bağışta bulundu. Bağış kampanyaları 2 Mayıs’a kadar web sitesi üzerinden devam edecek.

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