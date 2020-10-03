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Maraton İzmir hazırlıklar tamamlandı

BU SENE, İLK KEZ DÜZENLENECEK MARATON İZMİR İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI.

Spor 03.10.2020, 15:09
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Maraton İzmir hazırlıklar tamamlandı

Bu sene, ilk kez düzenlenecek Maraton İzmir için tüm hazırlıklar tamamlandı.

4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Maraton İzmir’de Red Bull Challengers, Beat, NRC Rundamental, Runarchy ve KSK One Team koşu grupları kilometrelere meydan okuyacak. Koşu grupları son hazırlıklarını İzmir’de gerçekleştirdi.

Maraton İzmir’de Red Bull Challengers 5 koşu gurubu ile yer alacak. Lozan Meydanı’ndan başlayıp Karşıyaka’dan dönecek katılımcıların bitişe yine Lozan Meydanı’nda gelecekleri maratonda, 42 kilometre ve 10 kilometre koşularının yanı sıra sanal koşular da gerçekleştirilecek.

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