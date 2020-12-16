Maradona'nın ölümü hakkında şok iddia

25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Daha önce Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin evi ve ofisi aranmış, bilgisayar ve cep telefonu da dahil olmak üzere tüm eşyalarına el konmuştu. Luque daha sonra gözyaşları içerisinde düzenlediği basın toplantısında: "Diego söz konusu olduğunda herhangi bir şeyden sorumluysam, bu onu sevmek, ona değer vermek, hayatını sonuna kadar geliştirmek ve uzatmaktır. Maradona imkansız bir hastaydı, doktorlardan nefret ederdi. Hiçbir şey için kendimi suçlamıyorum. Bana yapılanlar haksızlık. Diego için birisi günah keçisi bulmaya çalışıyor. Onun için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık." ifadelerini kullanmıştı.



MARADONA ÖLMEDEN 1 HAFTA ÖNCE DÜŞÜP KAFASINI VURDU

Efsane futbolcunun evinde bakımını yapan hemşire Dahiana Gisela Madrid, Maradona'nın ölümünden 3 saat önce onu kontrol ettiği şeklinde yalan ifade vermişti. Hemşirenin avukatı Rodolfo Baque ise, Arjantin TV'ye yaptığı açıklamada Maradona'nın ölümünden önce yaşanan önemli bir gelişmeyi anlattı.

Baque:

"Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve başını vurdu. Tarama veya röntgen için hastaneye bile kaldırılmadı. Hiçbir yere götürülmedi. Ölümünden önceki günlerde kalp atışının hızlandığı şeklinde defalarca ambulans çağırıldı ancak hiçbir şey yapılmadı."

ifadelerini kullandı.



Maradona'nın ölümüyle ilgili araştırmalarını sürdüren polisler, şimdi de efsane futbolcunun muhasebecisi olan Andrea Trimarchi kardeşi Maximiliano Trimarchi'nin evini bastı. Polisler araştırma yapmak ve delil toplamak için Maximiliano'nun telefonuna da el koydu.



SÜREÇ POLİSTEN GİZLENMİŞ

Arjantin medyasına konuşan davaya yakın kaynaklar, Maximiliano Trimarchi'nin Maradona'nın hayatını kaybettiği kiralık evde bulunduğunu ancak bu durumu polisten gizlediğini söylediler. Trimarchi'nin cep telefonuna el konulmasının sebebinin ise soruşturma kapsamında değerli bilgiler içerebileceği yönünde olduğu belirtildi.

Maximiliano Trimarchi'nin aynı zamanda Maradona'nın bakım ekibimde olan psikiyatrist Agustina Cosachov'un şoförü olduğu öğrenildi. Arjantinli efsane futbolcu bilindiği gibi geçirdiği ameliyatın ardından Buenos Aires'teki bir evde sağlık ekibinin gözetimi altında kalıyordu.

Cosachov'un evi ve ofisi, Diego'nun kötü bakımın kurbanı olup olmadığı ve ölümünün ihmalle bağlantılı olup olmadığı konusunda polis ve savcılar tarafından daha önce aranmıştı.