“Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor” projesi tanıtıldı

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenen “Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor” projesinin açılış ve tanıtım toplantısı şehirdeki bir otelde gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç, Manisa İş Kurumu İl Müdürü Eşref Arslan, Manisa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Ural Sevener, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Halim Şivecan ile iş garantisi veren işyeri temsilcileri katıldı.

Proje yararlanıcısının Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, proje ortaklarının Manisa Valiliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (MADAK) olduğu, proje iştirakçilerinin ise Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa İş Kurumu İl Müdürlüğü, Manisa Ticaret Borsası, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği olarak açıklandı.

Proje hakkında bilgiler veren Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Ajansımıza bugüne kadar toplam 3600 proje başvurusu geldi ve 560 milyon TL yatırıma dönüştü. Uluslararası fonları da bölgeye çekmeye çalıştık. Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2021 yılında 3 ödüle layık görüldük. ’Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor’ projesi de 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenmektedir. Bu tür projelerin devam edeceğine olan inancımız tamdır” dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise konuşmasında ayakları yere basan projelerin Türkiye’de kaynak sorunu yaşamayacağını vurguladı.

Vali Karadeniz, “Sırada bekleyen projeler var, onlara da kaynak bulunacaktır. Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor projesi de Valiliğimizin proje ofisinin elinden çıktı, fikri Gençlik Spor Müdürlüğünce projelendirdi, Zafer Kalkınma Ajansımız destekledi ve birçok kurumda projenin katılımcısı olarak el birliğiyle ortaya çıktı. İz bırakmak için izi takip etmek gerekiyor. Bu projemizde havadan çıkmış proje değil, Manisa-Saruhanlı sınırları arasında bulunan sahada havacılık izini arkadaşlarımız projeye çevirdiler. Dünyada Türkiye’deki havacılık ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Sevmeyenler kaygıyla sevenler gururla takip ediyor. Biz bu coğrafyada dimdik ayakta durmak zorundayız. Bir kuzeyimiz sakin diyorduk orası da karıştı. Bizler her alanda olduğu gibi havacılık sektöründe güçlü olmak zorundayız. Projeyi hazırlayan emeği olan ve destekleyen tüm kurum ve sivil kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Valiliği AB ve Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Ural Sevener ise konuşmasında sunum eşliğinde projenin detayları hakkında bilgiler verdi.

“14 milyon 763 bin liraya mal olacak”

“Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor” projesinin bütçesi 5.550.000 TL olduğunu kaydeden Sevener, “Projemiz ayni katkılarla birlikte toplamda 14 milyon 763 bin liraya mal olacak. Proje çerçevesinde Şehzadeler ilçesinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bünyesinde bulunan 108.245 metrekarelik açık, 675 metrekare kapalı olmak üzere toplam 108.920 metrekarelik alana inşa edilecek” dedi.

“18 ayda tamamlanacak”

Projenin 2022 Şubat ayında başlamış olup 18 ay sonra 2023 yılı Ağustos ayında bitirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Sevener, “Manisa ilinde kurulacak olan sivil havacılık merkezi ile başta havacılık ve savunma sanayi olmak üzere orta yüksek ve ileri teknoloji sektörlerde gençlerin geleceğin mesleklerine uygun yetkinliklerini geliştirerek ilin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlaması amaçlanıyor. Proje ile Manisa ili Şehzadeler İlçesi, Tekeliler Mahallesi, 1664 parselde bulunan 108 dönüm atıl arazi ve üzerinde bulunan atıl durumdaki hangar ile idari binanın yeni bir işletme modeli ile yeşil alan olarak işaretli, akredite (İHA-0 ve İHA-1 ehliyeti verebilen) bir Sivil Havacılık Merkezine dönüştürülmesi sağlanacak. Kurulacak merkezde, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya belirli bir teknik altyapıya sahip 40 genç ile dezavantajlı gruplardan 120 kişiye, genç işsizlerden 132 kişiye, mesleki yeterliliğini geliştirmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarından 60 kişiye, Robotik ve kodlama becerilerinin artırılması hedeflenen 60 öğrenciye olmak üzere toplam 412 kişiye 734 saat eğitim verilecek” bilgilerini paylaştı.

Sevener, ayrıca proje çerçevesinde 12 firmanın mesleki beceri kazandırılacak 44 gencin istihdamı için taahhütleri bulunduğunu sözlerine ekledi.