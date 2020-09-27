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Manisa FK’ya 6-1 yenilen Kocaelispor’da taraftarlar tesisi bastı
MANİSA FK'YA 6-1 YENİLEN KOCAELİSPOR'DA TARAFTARLAR TESİSİ BASTI
Spor 27.09.2020, 13:35
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Misli.com 2. Lig’de deplasmanda karşılaştığı Manisa FK’ya 6-1 yenilen Kocaeslipor’da taraftarlar, maç dönüşü kulüp tesislerinde takım otobüsünün önüne geçerek oyunculara tepki gösterdi. "Futbolcu mu dövelim?" diye slogan atan taraftarları polis ekipleri uzaklaştırdı.
Dün 2. Lig’in ikinci haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor’u 6-1 mağlup etti. Maç sonrasında takıma tepki gösteren Kocaelisporlu taraftarlar, sosyal medyada organize olarak Körfez ilçesinde bulunan Kocaeslipor Burunga Tesisleri’nde toplandı. Takım otobüsünün önüne geçen futbolseverler, futbolcular ve teknik heyete tepki göstererek, "Futbolcu mu dövelim?" diye sloganla attı. Yenilgiyi hazmedemeyen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarıları sonucunda tesislerden ayrıldı.
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