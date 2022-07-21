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Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Spot Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’nın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı devam ediyor.

Spor 21.07.2022, 12:27
Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Spot Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’nın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı devam ediyor.

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa FK, 3. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından aerobik koşular gerçekleştirdi. Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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