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Manisa FK’da Turgay Altay dönemi başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü’nde teknik direktörlük görevine Turgay Altay getirildi. İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Turgay Altay, “Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir takımda olduğum için mutluyum” dedi.

Spor 19.10.2021, 15:39
Manisa FK’da Turgay Altay dönemi başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü’nde teknik direktörlük görevine Turgay Altay getirildi. İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Turgay Altay, “Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir takımda olduğum için mutluyum” dedi.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da yer aldı. Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Teknik Direktör Turgay Altay, “Öncelikle kulübün DNA’sına uygun bir oyun kültürü oluşturarak kendime ait agresif, tutkulu ve ofansif bir antrenör takımı oluşturmak istiyorum. Bana bu projeyi hayata geçirme fırsatı veren başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah takımımızı hep birlikte yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

“Turgay hocamızın takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum”

Turgay Altay’a başarı dileklerini ileten Başkan Mevlüt Aktan ise, “Turgay Altay hocamız yeni jenerasyon teknik direktörler arasında dikkat çeken bir isim. Turgay hocamız ve ekibi bilimsel, modern futbola önem veren bir felsefeye sahip. Biz de kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de inşa ediyoruz. Futbolda devamlılığın önemini çok iyi biliyoruz. Hoca tercihimizi de bu düşünce doğrultusunda yaptık. Turgay hocamızın takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızı son haftalarda üzdüğümüzün farkındayız. En kötü gün bugünse bugün de Manisa diyeceklerine ve Turgay hocamıza sabırla destek vereceklerine inancım da tamdır. Hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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