Manisa FK’da Teknik Direktör Turgay Altay dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Bursaspor karşısında 3-0 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Turgay Altay ile yolları ayırma kararı aldı.

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Bursaspor’a 3-0 yenik düştü. Gelen mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Turgay Altay ile yolları ayıran Manisa FK’dan konuyla ilgili şu şekilde açıklama yapıldı:

"Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Teknik Direktör Turgay Altay ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turgay Altay ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Spor Toto 1. Lig’de sezonun geri kalan bölümünde Akademi Direktörümüz Levent Bayraktar takımımızın başında yer alacaktır."