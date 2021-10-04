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Manisa FK’da Serkan Özbalta istifa etti

TFF 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, art arda gelen mağlubiyetlerin ardından istifa etti.

Spor 04.10.2021, 15:23
Manisa FK’da Serkan Özbalta istifa etti

TFF 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, art arda gelen mağlubiyetlerin ardından istifa etti.

TFF 1. Lig’de deplasmanda Eyüpspor’a 90+1. dakikada yediği golle 3-2 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi. Geçen sezon rekorlar kırarak siyah-beyazlı takımı 2. Lig’de şampiyon yapan 42 yaşındaki Özbalta, Eyüpspor mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla vedalaşarak istifa etti.

Özbalta’nın istifasını kabul eden yönetimin yeni teknik adam arayışlarına başladığı öğrenildi.

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