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Manisa FK’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, SPOR TOTO 1. LİG 30. HAFTA MÜCADELESİNDE SAHASINDA KONUK EDECEĞİ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
Spor 01.04.2023, 13:53
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 30. hafta mücadelesinde konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 30. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak. Manisa FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.