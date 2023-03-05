Manisa FK’da Batuhan Kör ile yollar ayrıldı

MANİSA (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, takımda kiralık olarak forma giyen genç oyuncu Batuhan Kör ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Manisa Futbol Kulübü, Trabzonspor’dan sezon başında kiraladığı genç forvet oyuncusu Batuhan Kör ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Bu sezon Türkiye Kupası dahil 23 maçta forma giyen Kör, siyah-beyazlı ekibe 5 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Batuhan Kör ile ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Kör ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Batuhan Kör’e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.