Manisa FK - Tuzlaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile Tuzlaspor arasında oynanan maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları değerlendirmelerde bulundu. Mücadelenin öneminin farkında olarak sahaya çıktıklarını aktaran Manisa FK Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, "Ligin bitmesine 1 hafta kaldı. Hafta içi çok iyi çalıştık. Düşündüklerimizi sahada yansıttık. Bütün oyuncu grubumuza vermiş olduğu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. İyi bir oyun oynadık. Attığımız gollerle maçı bitirdik. Manisa Futbol Kulübü çok yeni bir kulüp olmasına rağmen bu yıl ligde iyi bir iş çıkardı. Ligin genel değerlendirmesini yapacak olursak eğer Manisa FK, ilk defa 1. Lig’de yer almasına rağmen çok başarılı bir sezon geçirmiştir. Kırılma anlarında, önemli maçları 3 puanla bitirseydik şu an play-off grubu içerisinde yer alacaktık. Manisa FK’nın hedefleri çok büyük. Önümüzdeki yıllarda Manisa FK’yı herkes çok iyi yerlerde görecek" diye konuştu.

Tuzlaspor cephesi

Maça çıkmadan önce play-off umutları olduğundan söz ederek konuşmasına başlayan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, "Bu maça çıkmadan önce play-off umudumuz vardı. Bunu düşünerek geldik. Bir kulağımız da Eyüpspor-Kocaeli maçındaydı. Erken bir gol yedik, oyun planımız değişti. Daha sonra golü bulduk, beraberliği yakaladık ancak istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Manisa FK, daha istek ve arzuluydu. Biz bu tempoyu yakalayamadık. Manisa FK hak ettiği bir galibiyet aldı. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizim de haftaya son maçımız var. Play-off iddiamız kalmadı" dedi.