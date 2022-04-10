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Manisa FK - Samsunspor maçının ardından

0 mağlup etti. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor 10.04.2022, 17:11
Manisa FK - Samsunspor maçının ardından

0 mağlup etti. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, oyuncu, teknik kadro ve taraftarlara teşekkür ederek, "Maçın başından sonuna kadar müthiş bir mücadeleyle oyunu istedik ve kazanmasını bildik. Taraftarlarımıza da bu sıcak havada bizi maçın başından sonuna kadar destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Şampiyonluk yolunda iki takımın maçı gibiydi. Oyun olarak maçın başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oynanması gerektiği gibi oynadık ve maçı kazandık. Oyuncularıma geçen hafta da söylemiştim. Bu maç bizim için başlangıç maçı olacak. Sezon başından beri söylüyorum. Bu takımın kadro kalitesi bulunduğu yerle örtüşmüyordu. Bizim amacımız da bulunduğumuz yere adım adım devam etmek, bir seri yakalamak. Umarım bu başlangıç serisi olur. Sezonun kalan maçlarında öncellikle play-offa girmek sonrasında da orada yapılması gerekeni yapmak istiyoruz. Sonuna kadar savaşacağız" şeklinde konuştu.

"2-0 gibi net bir skorla galip geldik"

Bu müsabaka ile lige yeniden başladıklarını söyleyen Altay, "Bence ligin en dominant ve iyi oynayan takımlarından bir tanesiyiz. Kaybettiğimiz maçlar çok rahat kazanabileceğimiz maçlardı. Bugünkü maçın ilk yarısında biz oynamak için sahaya çıktı, rakip de durdurmak için sahadaydı. Bunu da kısmen yapabildiler. Böyle maçlarda bulduğunuz pozisyonları gole çevirmek zorundasınız. Bunu da başardık. Sonrasında da ben Samsunspor’un pozisyonun olduğunu düşünmüyorum. Mükemmel bir savunma anlayışıyla oynadık. Kazanacak oyunu oynadık. Belki eski oyunlarımızla kıyasladığımızda bir parça oyun kalitemizin dışındaydık ama rakibimiz de sert bir takım, bireysel oyuncu kalitesi yüksek bir takımdı. Bizim bağlantı noktasındaki oyuncularımızı çok iyi kapatmışlardı. O yüzden pozisyon bulmakta güçlük çekiyorduk. Böyle maçlarda zaten o anı yakaladığınızda atmak zorundasınızdır. Sonrasında da hemen hemen çok net bir pozisyon vermedik. 2-0 net bir skorla galip geldik" açıklamasını yaptı.

Fuat Çapa: "Son 2-3 haftadır futbolda olabilecek tüm şanssızlıkları yaşadık"

İki takım açısından da çok önemli bir karşılaşma olduğunu belirten Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bu maça çıkmadan önce bir maçımız eksikti. Galip geldiğimiz takdirde ilk 6 içerisinde olan takımlarla aramızdaki puan farkını 2’ye kadar indirme şansımız olacaktı. Maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı. Rakibin bizden çok daha iyi oynadığını söyleyemem. Daha fazla pozisyona girdiğini de söyleyemem. Bu maçta da topun direkten dönmesi, açıkçası futbolda olabilecek bütün şansızlığı son 2-3 haftadır yaşadığımızı net bir şekilde görüyoruz. Bu biraz futbol şanssızlığı ama biraz da istemeyle alakalı. Rakibin atmış olduğu birinci gole baktığınızda tamamen istek ve arzu ile rakibin yapacağı hatayı bekleyerek kovalaması vardı. Ama bizim bunu çok fazla yaptığımızı söyleyemem" diye konuştu.

"İzmir hakeminin İzmir’e yakın bir ile verilmesi ne kadar doğru bilmiyorum"

Çapa, mücadelenin hakemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"2-0 olana kadar hakemin çok fazla lehimize olduğunu söyleyemem. Kimsenin lehine değil, ortada olması gerekirken ikinci golde özellikle hiçbir şey yokken faul vermesi biraz ilginç. İzmir bölgesi hakemini, İzmir’e yakın olan bir takıma verilmesi ne kadar doğru bilmiyorum. Türkiye’de o kadar sayıda hakem varken neden böyle bir şey yapılıyor, açıkçası üzücü. Bu hakemi yönetmiş olduğu oyunla ilgili değil ama insanın kafasında bazı soru işaretleri oluşturmuyor değil. Bugün yönetmiş olduğu oyunla ilgili değil, daha önce açıklanmasıyla ilgili de oluşan bir soru işaretiydi. Bunu da maç 2-0 olana kadar çok net bir şekilde gördük. İkili mücadelelerde kararsız kaldığı konularda tamamen rakibimize verdi."

"Karşılaşmayı Manisa kazanmadı, biz kaybettik"

Maçı Manisa Futbol Kulübü’nün kazanmadığını kendilerinin kaybettiğini dile getiren Fuat Çapa, "Biz kendimize bakmamız lazım. Karşılaşmayı Manisa kazanmadı, biz kaybettik. Çünkü gol atılmadan önce girmiş olduğumuz pozisyon, dokunamadığımız ve direkten dönen pozisyonlar vardı. Bu şekilde olduğu zaman mağlup oluyorsunuz. Rakip bizim 3’te 1’imiz kadar pozisyona girmedi belki de ama şu an tabela 2-0. Yarın bunu kimse konuşmaz, tabeladaki skoru konuşur. Ne oynanan oyunu görür, ne de girilen pozisyonu konuşur. Kendi adımıza üzücü. O kadar emek veriyoruz, çalışıyoruz, camiamızı umutlandırıyoruz ama biraz daha kovalamamız gerekiyor" diye konuştu.

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