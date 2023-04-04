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Manisa FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, SPOR TOTO 1. LİG 31. HAFTA MÜCADELESİNDE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SAKARYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
Spor 04.04.2023, 16:50
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta maçında deplasmanda Sakaryaspor’a konuk olacak. Mücadele 8 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Yeni Sakarya Stadı’nda oynanacak. Manisa FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde oyuncular dar alan oyunları oynadı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.