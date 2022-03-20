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Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği lider MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor 20.03.2022, 16:42
Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği lider MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımız maçtan beraberlikle ayrıldık. Ankaragücü’nün bu kadar güçlü olduğu yerde, duran toptan dahi çok fazla fırsat fazla vermedik, pozisyonları da gayet iyi savuşturduk. Çok anlamsız, gereksiz bir puan kaybı olarak görüyorum. Ancak şunu gördük ki biz içeride de dışarda da kendi oyun kültürünü, ligin liderine karşı dahi maçın başından sonuna kadar oynayan bir takımız. Bunu golü de bularak, iyi de oynayarak bir yere kadar getirdik. Ancak futbol hatalar oyunu ve sonucunda da play-off için çok değerli bir maçtı bu. Rakiplerimizin kaybettiği haftada puan almak çok değerli olacaktı ancak başaramadık. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum ama son dakikada yaşanan dikkatsizlik üzücü bir puan kaybına neden oldu. Oyun olarak bu kadar iyi oynadığımız maçtan bir puan almak üzücü oldu” dedi.

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ da kazanmak için Manisa’ya geldiklerini belirterek, "Bizim bir hedefimiz var ve o doğrultuda çalışıyoruz. Çok mücadele ettik ama olmadı. Oyuncularımızı kutluyorum. Hanemize puanımızı yazdık, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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