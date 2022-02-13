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Manisa FK - Menemenspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor 13.02.2022, 16:33
Manisa FK - Menemenspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, “Karşılaşmayı sondan mı baştan mı değerlendirmek gerek bilemiyorum ama futbol gerçekten çok acımasız bir oyun. Bir kez daha bu gerçek yüzünü bize gösterdi. Maçı çok rahat kazanabileceğimiz bir ortama getirmiş hatta farklı kazanacağımız bir yerdeyken bir basit hatayla geçen haftaki 2 puandan olduk. Sahamızdan 2 puan kaybederek ayrıldık ki bu da bizim kendi hedeflerimiz için gerçekten çok olumsuz tablo oluşturuyor. Fakat genel olarak hem iç sahada hem dış sahada rakiplerimize karşı aşırı üstünlük sağlıyoruz ve modern oyunun gerekliliklerini yapmaya çalışan bir takımımız var. Oyunumuzu geliştirdik. Bence ligin en dominant ekibiyiz ama pozisyonları sonlandırma konusundaki efektif gol sayımızı arttıramayınca rakipler de bir şekilde oyuna tutunuyorlar ve sonuçta da futbol bir hatalar oyunu. Bu durumda da cezayı kestiler. Kendi hedeflerimizden bir parça uzaklaşmış olmakla birlikte ben hala aynı olumlu çizgideyim. Önümüzde sert bir fikstür var. Bu fikstürde de özellikle iç sahada oynayacağımız maçları kazandıktan sonra tekrar olduğumuz pozisyona göre durum değerlendirmesi yaparız. Futbol hatayı affetmiyor” dedi.

Menemenspor cephesi

Maç öncesinde Manisa FK’yı iyi analiz ettiklerini vurgulayan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, “Manisa takımı kendi sahasında kaybetmeyen bir takım. Hem oyuncu kalitesi hem de son haftalarda çıkışlarıyla iyi bir ekip olduğunu biliyorduk. İyi bir maç oldu. Oyunun ilk yarısında 2-3 tane çalıştığımız pozisyonları yakaladık, son final paslarını iyi yapamadık. Bu final paslarını iyi yapabilseydik ilk yarıda gol de bulabilirdik. İkinci yarıya kötü başladık. Manisa da gol buldu. Maçı bırakmadık. Geçen hafta Adanaspor maçını kazanmıştık, bugün de o galibiyeti devam ettirmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Son dakikalarda golü de bulduk. Dışarıda Manisa’ya karşı kazanamıyorsan kaybetmemek de iyi bir skor. 1 puan aldık. Bundan sonraki hedefimiz Çarşamba günü oynayacağımız Ankaragücü maçı olacak. İnşallah o maçı da kazanarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

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