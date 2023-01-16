Manisa FK, Mamadou Cissokho ile profesyonel sözleşme imzaladı

Sezonun ilk yarısında Manisa FK U19 Takımı’nın formasını giyen Senegalli ön libero Mamadou Cissokho ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Manisa FK, sezon başında U19 takımına dahil ettiği Senegalli ön libero Mamadou Cissokho ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı katıldı. İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Başkanvekili Engin Anlı, Cissokho’nun sezonun geri kalanında Kosova’nın KF Liria takımına kiralandığını duyurdu.