Manisa FK, kupada bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Eynesil Belediyespor’u konuk etti. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 tamamlanan karşılaşmanın sonucunu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında ev sahibi ekip Manisa FK, rakibini 9-8 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Samet Özkul xx, Selim Şenöz xx

Manisa FK: Samet x, Mert Kuyucu x, Ayberk x, Oktay x(Muhammet Taha dk. 46 xx), Stark x (Çağrı dk. 46 x), Fırat x(Nizamettin dk. 75 xx), Gakpa xx, Kadir x(Burak dk. 97 x), Grezda x (Diallo dk. 68 x), Selim x(Adem dk. 68 x), Batuhan x

Yedekler: Ömer, Mert Özbaykız, Burak, Berat, Domgjoni

Teknik Direktör: Levent Eriş

Eynesil Belediyespor: Akın xx, Metin xx (Efekan dk. 104 xxx), Cengizhan xx, Anıl xx, Orhan xx, Gürkan xx (Selahattin dk. 84 xx), Samet xx, Ali xx (Emirhan dk. 51 xx), Berkay xx (Bedirhan dk. 84 xx), Birkan xx(Hakan dk. 61 xx), Doğukan xxx(Bekir dk. 61 xx)

Yedekler: Yunus Emre

Teknik Direktör: Levent Kantarcı

Goller: Gakpa (dk.70 pen.) Diallo (dk.120) (Manisa FK), Doğukan (dk. 10), Efekan (dk. 107) (Eynesil Belediyespor),

Sarı kartlar: Anıl, Kadir, Hakan, Akın, Emirhan (Eynesil Belediyespor), Ayberk, Gakpa, Diallo, Nizamettin (Manisa FK)

Penaltı atışlarını gole çevirenler: Gakpa, Nizamettin, Burak, Batuhan, Çağrı, Muhammet Taha, Ayberk (Manisa FK), Bedirhan, Efekan, Bekir, Hakan, Cengizhan, Orhan (Eynesil Belediyespor)

Kaçıranlar: Adem (Manisa FK), Selahattin, Emirhan (Eynesil Belediyespor)