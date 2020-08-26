Manisa FK, Hakan Barış’ı kadrosuna kattı
MANİSA FK, HAKAN BARIŞ'I KADROSUNA KATTI
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Adanaspor’da forma giyen Hakan Barış ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Hakan Barış, hedefinin önce TFF 1. Lig’e ardından da Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirterek, "Bu kulüp bunu hak ediyor" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdiği çalışmalarla devam eden Manisa Futbol Kulübü, dış transferde orta sahada görev yapan Hakan Barış’ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor’da forma giyen Hakan Barış, düzenlenen imza töreniyle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Kulüp Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Taner Savut da hazır bulundu.
"Hedefim Süper Lig’e çıkmak"
Resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Hakan Barış, "Manisa benim için farklı bir şehir. Ben burada daha önce başarılar yaşamıştım. Tekrarını Manisa Futbol kulübü ile yaşamak istiyorum. Bu sene hedefimiz tabi ki TFF 1. Lig’e çıkmak. Benim hedefim TFF 1. Lig’e, oradan da Süper Lig’e çıkmak. Çünkü bu kulüp bunu hak ediyor. İnşallah iyi başlarız, iyi hazırlanırız. Perşembe günü de kampa gideceğiz. Elimizden geleni fazlasıyla vererek güzel bir kamp geçirmek ve ardından lige iyi başlamak istiyoruz" dedi.
Kulüp Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Taner Savut da Hakan’a hayırlı olsun dileklerini iletti.
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