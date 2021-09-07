Manisa FK, Fransız oyuncular Landre ve Gakpa’yı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Fransız oyuncular Loick Landre ile Marvin Gakpa’yı kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Loick Landre ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Yardımcısı Hüseyin Hasacar ve Kulüp CEO’su Yılmaz Bal yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Loick Landre, "Manisa Futbol Kulübü’ne imza attığım için çok heyecanlıyım. Takımımın daha önce maçlarını takip ettim. Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçında da kaliteli bir takım sahadaydı. Bu takım güzel işlere imza atacak. Kulübümün tek hedefi üst lig, ben de bu hedef için çok çalışacağım" dedi.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Hasacar ve Kulüp CEO’su Yılmaz Bal, yeni transfer Loick Landre’ye başarı dileklerini iletti.

Loick Landre kimdir?

Manisa Futbol Kulübü’nün kadrosuna kattığı Loick Landre, 5 Mayıs 1992 yılında Fransa’da dünyaya geldi. Aubervilliers altyapısında başlayan Landre, 2005-2006 sezonunda Paris Saint-Germain altyapısına transfer oldu. 2011-2012 sezonunda Clermont’ta kiralık oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 2012-2013’te Gazelec’ta forma giydi. 2013-2014 sezonunda Lens’e transfer olan Landre, takımıyla 3 sezonda 86 maç oynadı. 2016-2017 sezonunda İtalya Serie B takımlarından Pisa’ya transfer olan tecrübeli stoper, 2018-2019 sezonunda Fransa Ligue 1’e Nimes formasıyla döndü. Son 3 sezonda Nimes formasıyla 58 maça çıkan Landre, kariyeri boyunca 187 resmi maçta forma giydi.

Marvin Gakpa Manisa FK’da

Manisa Futbol Kulübü bir diğer Fransız orta saha oyuncusu Marvin Gakpa ile de 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Yardımcısı Hüseyin Hasacar, Kulüp CEO’su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Marvin Gakpa, "Manisa Futbol Kulübü’nün projesi, hedefleri beni buraya getiren etkenler oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Ligde oynanan Gençlerbirliği maçını izledim. Skordan çok takımımın oynadığı futbol beni çok etkiledi. İlk amacım takımıma uyum sağlamak. Hedefimiz her zaman üst lig olacak. Bunun için takım arkadaşlarımla elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Hasacar, Kulüp CEO’su Yılmaz Bal ve Sportif Direktörü Serkan İşyapan, yeni transfer Marvin Gakpa’ya başarı dileklerini iletti.

Marvin Gakpa kimdir?

Manisa Futbol Kulübü’nün kadrosuna kattığı Marvin Gakpa, 1 Kasım 1993 yılında Fransa’da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Fransız ekibi Valenciennes takımında başlayan 27 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Fransa Ligue 1 ekiplerinden FC Lorient takımına transfer oldu. 2016-2017 sezonunda AC Ajaccio’ya imza atan deneyimli orta saha, 2017-2018 sezonunu Quevilly Rouen takımında tamamladı. 2018-2019 sezonunda Metz ile Fransa Ligue 2’de şampiyonluk yaşayan Marvin Gakpa, 2019-2020 sezonunda Fransa Ligue 1’de Metz ile 15 maçta görev aldı. 2020-2021 sezonunda Paris FC kadrosuna dahil olan Gakpa, takımıyla play-off’ta mücadele etti.