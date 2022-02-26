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Manisa FK-Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği güçlü rakibi Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor 26.02.2022, 16:47
Manisa FK-Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği güçlü rakibi Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, aldıkları galibiyetten dolayı oyuncu ve teknik heyeti tebrik ederek, “Bugün kazandığımız 3 puan, geçen hafta oynadığımız mücadelesi çok yüksek olan, 10 kişi kalmamıza rağmen kazandığımız galibiyetin daha anlamlı olmasını sağladı. Bugün, Manisa Futbol Kulübünün hedeflediği yere doğru gitmesine yardımcı olabilecek çok değerli bir 3 puan kazandığımızı düşünüyorum. Bunu da ligin bireysel oyuncu kalitesi çok yüksek, oyun kalitesi iyi ve yeni hocayla başlayan bir ekibe karşı başarmış olmamız ayrı bir önem taşıyor. Özellikle kırmızı karta kadar olan bölümde oyunu domine ederek, belki 3-4 farklı sonuca ulaşabilecek pozisyonları yakaladık. Oyuncularımı, teknik ekibi ve tüm personeli ayrı ayrı tebrik ediyorum. Umarım geçen hafta başlayan serinin devamı önümüzdeki haftalarda gelir. Çünkü Manisa Futbol Kulübünün hem oyuncu kalitesi hem de oynadığı oyun bulunduğu yerle örtüşmüyor. Maç maç bakıyoruz ve önümüzdeki her maç çok değerli. Her rakibe saygı göstererek hazırlanıyoruz. Umarım ulaşmak istediğimiz yerlere vesile olacak maçlar çıkarırız” diye konuştu.

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor’un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ise “Bizim için önemli bir maçtı. Sonuç istediğimiz gibi olmadı maalesef. Maçın başında bulduğumuz bir iki pozisyon vardı. Biz öne geçmiş olsaydık belki sonuç farklı olabilirdi. Kırmızı kart pozisyonu var. Oyuncumuzun bir hatası bizi 10 kişi bıraktı erken bir dakikada. 2-0’da geri düştük ama buna rağmen 10 kişiyle takımım mücadele vermeye devam etti. Bir gol de bulabildik ama sonuca ulaşamadık. En kötü belki bir gol daha bulup beraberlikle buradan ayrılsak moral olacaktı. Şu bir gerçek daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Eksikliklerimiz bir hayli göze çarptı. Bunlar üzerinde çalışacağız. Önümüzde bir haftamız var. Önümüzdeki maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmaya gayret edeceğiz. Manisa FK’yı da tebrik ediyorum” dedi.

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