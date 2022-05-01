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Manisa FK- Bursaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Bursaspor karşısında 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor 01.05.2022, 20:00
Manisa FK- Bursaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Bursaspor karşısında 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Manisa FK, sahasında karşılaştığı Bursaspor karşısında 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, play-off için şanslarını tamamen tükettiklerini belirtirken, Bursaspor Antrenörü Fatih Şen, ligden düşmemek için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyledi.

“Play-off konusunda matematiksel de şansımız kalmadı”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, “Bizim için gerçekten çok değerli bir maçtı. Alacağımız 3 puan, 3 puandan daha da ötesi olacaktı. Çok çok iyi başladık. Hatta ilk 15 dakikada 3-0 olabilecek, ilk yarıyı da 5-0 kazanabileceğimiz bir maçı ilk yarı 1-1 beraberlikle bitirdik. Son vuruşlarda etkisiz bir görüntü sergiledik ve penaltı kaçırdık. İkinci yarıda da hemen daha 25. 30. saniyede basit bir defansif hatayla yediğimiz golle oyundan bir parça koptuk. Neticesinde 3. gol de defansif bir hatadan dolayı penaltı ve 10 kişi kalmanın getirdiği durumla maçı çok rahat kazanabileceğimiz, oyunu domine edebileceğimiz bir maçı kaybetmenin üzüntüsünün yaşıyorum. Anlamlandıramıyorum çünkü bu kadar maça iyi başlayıp oyunu domine eden, iyi oynayan bir takımın bir anda işlerin tersine dönmesi kendi açımdan da sorgulanması gereken bir durum. Bugün üzgün olmakla beraber 3 puanın da ötesinde olan bir maçı kaybederek gerçekten çok anlamsız bir mağlubiyet yaşadık” dedi.

Play-off şanslarının kalmadığını belirten Altay, “Bu maç play-off için çok değerli bir maçtı. Eyüpspor’un da mağlup olmasıyla bizim galip gelmemiz Eyüpspor’un da Tuzlaspor deplasmanına gidecek olması, sonuçta küçük de olsa bir şansımız vardı. Artık hiçbir şansımız kalmadı. Artık sezonu bitirerek önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. İşin de ciddiyetinin farkındayım. Bu sene elimize geçen bir çok fırsatı play-off fırsatına tutunamadık. Bu sürecin hem idari hem saha tarafı hem de oyuncu tarafı var. Önümüzdeki sene için gereken neyse, oyuncu yapılanması aynı zamanda oyunun gerekliliği anlamında ne gerekiyorsa yapılacak. Buradaki temel problemimiz iç sahada da deplasmanda da oyunu bir türlü sonlandıramıyoruz. Oyunu domine eden bir takımız. Ama sonlandıramıyoruz. Play-off konusunda gerçekçi olalım. Matematiksel de şansımız kalmadı” diye konuştu.

“Bizim tek hedefimiz bu takımı ligde bırakmak”

Bursaspor’u ligde bırakmayı hedeflediklerini belirten Bursaspor Antrenörü Fatih Şen ise, “Gerçekten çok önemli bir maça geldik. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çocuklar gerçekten iyi mücadele ettiler, iyi oynadılar. Özellikle ilk golü bulduktan sonra iyi mücadele iyi oyun bizi istediğimiz skoru almaya itti. Şimdi bir Ümraniyespor maçımız var. O maçı da kazanırsak bu maçı ligde bırakmayı düşünüyoruz. Bizim tek hedefimiz bu takımı ligde bırakmak. Bizim deplasman, iç saha diye ayrımımız yok. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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