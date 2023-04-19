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Manisa FK, Altınordu hazırlıklarına başladı
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 19.04.2023, 17:32
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 34. hafta maçında Altınordu’yu konuk edecek. Mücadele 24 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak. Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Oyuncular antrenmanın son bölümünde dar alan oyununun ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.