Manisa FK - Adanaspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde karşı karşıya geldiği Adanaspor’a 3-0 mağlup olarak, arka arkaya 6. yenilgisini aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir durumda takımın başına geçtiğini belirten Manisa FK Teknik Direktörü Naci Şensoy, “Lige iyi bir başlangıç yapan bir takım olmasına rağmen 5 maç üst üste mağlubiyet almış bir dönemde takımın başına geçtik. Bu düşüşün nedenleri için doğru teşhis koymamız gerekiyor. Milli takım arasını iyi değerlendirip, takımdaki eksikliği tespit edip onları düzeltmeyi hedefliyorduk. Maalesef bugünkü tablo ve yönetime vereceğim bir rapor var. Çok büyük eksikler gördüm. Rakibi tebrik ediyorum. Net bir galibiyet aldılar. Maçın kırılma noktaları da vardı. Yüzde 100 bir penaltımız verilmedi. Pozisyonu bir kez daha seyrettiğinizde müdahaleyi çok net görebiliyorsunuz. Maçta buna benzer fauller çaldı, penaltı da bir fauldür. Ceza alanı içerisinde ise ve faulse o zaman penaltıdır. Belki orada golü bulsaydık, 1-0 öne geçmiş olsaydık çok daha farklı bir taktikle oynayacaktık. Ama maalesef ilk yarının son 15 dakikasında bizim istediğimiz futbolu oynadık, bir kaç tane net gol pozisyonu bulduk ama olmadı. Daha sonra ikinci golü kalemizde görünce devreyi 2-0 geride kapattık ve ikinci yarıda risklere girdik. Görüldüğü gibi net bir gol pozisyonu bile üretemedik. Elimde ne kadar ofansif futbolcu varsa oyuna aldım ama çare etmedi. Bu görünen tablo mutlaka masaya yatırılması lazım. Ne eksiğimiz varsa, teknik, taktik, fizik, kondisyon... Bunların hepsini raporlayacağım. Takım bir düşüşte ve bunun nedenleri var. Bu işi daha ciddiye almamız lazım” dedi.

Adanaspor cephesi

Oyuncuları tebrik ederek sözlerine başlayan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Geçen hafta ne kadar üzüldüysek bu hafta o kadar sevindik. Sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele ettik. O emeğin karşılığını aldık. Çok daha fazla skor alabilirdik. 3-0 da bizim için fazlasıyla tatminkar. Rakibe birinci bölgede çok azla alan vermedik. Bu maçın analizini zaten yapmıştık. Güçlü bir savunmayla oynadık. Fizik kaliteyi biraz daha arttırdığımızda çok daha iyi oyun çıkaracağımızı düşünüyorum” dedi.