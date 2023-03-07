Manisa, Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 25. hafta maçında yarın saat 14.30’da sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

Bodrumspor maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 14.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda Bodrumspor’u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL

Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL

Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL

Maçın hakemi Erdem Mertoğlu

Manisa FK ile Bodrumspor karşılaşmasını Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Suat Güz ve Emre Doğu yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Mehmet Ali Özer görev alacak.