Manisa BBSK’ya Basketbol Süper Ligi’nden transfer
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDEN SİGORTAM.NET İTÜ BASKET TAKIMININ TECRÜBELİ OYUNCUSU RAMAZAN TEKİN İLE 2020-2021 SEZONU İÇİN ANLAŞTI.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi’nden Sigortam.net İTÜ Basket takımının tecrübeli oyuncusu Ramazan Tekin ile 2020-2021 sezonu için anlaştı.
Hedefleri olan bir takıma geldiğini ve heyecanlı olduğunu belirten 2.14’lük dev pivot, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un hedefleri doğrultusunda takıma destek olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getirdi.
TBL’de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde kadrosuna Süper Lig tecrübesi olan önemli bir ismi daha kazandırdı. 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sigortam.net İTÜ Basket takımında forma giyen Ramazan Tekin, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un kadrosuna katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tescil edilen ligde Sigortam.net İTÜ Basket forması giyen başarılı basketbolcu, 20 maça çıktı. Ortalama 13.8 dakika ile oynayan Ramazan Tekin, bu sürede 3.5 sayı, 2.4 ribaund, 0.5 asist istatistiklerini yakaladı. 27 yaşındaki pivot, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basket, Royal Halı Basket, Tofaş ve Anadolu Efes takımlarının formalarını giymişti.
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|32
|36
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|32
|35
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|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
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|32
|32
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|32
|32
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|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
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|48
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|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
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|36
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