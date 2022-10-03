Manisa BBSK, Beşiktaş’ı ağırlamaya hazırlanıyor

Basketbol Süper Liginde mücadele etmeye başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Basketbol takımı (BBSK), 7 Ekim Cuma günü ağırlayacağı Beşiktaş karşılaşmasına hazırlanıyor. Cuma günü oynanacak karşılaşmada Beşiktaş’ı en iyi şekilde ağırlamak isteyen ’Potanın Tarzanları’ karşılaşmadan galip ayrılarak ligde adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Basketbol Süper Liginde geçtiğimiz hafta Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkan Manisa BBSK Basketbol takımı, 79-76’lık skorla sahadan mağlup olarak ayrılsa da başarılı bir performans sergileyerek adından söz ettirdi. Ligin iddialı takımları arasında yer almak isteyen Manisa BBSK, 7 Ekim Cuma günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Muradiye Spor Kompleksinde oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren takım, seyir zevki yüksek bir oyun sergileme hedefinde.

Pınar Karşıyaka maçında ortaya koydukları performansın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Manisa BBSK Basketbol Takımı Genel Sekreteri Bora Çaylan, “Pınar Karşıyaka maçı sonuç olarak bizi üzen bir maç oldu ama ortaya koyduğumuz oyun bizi sezonun tamamı için ümitlendirdi. Teknik heyetimizin kafasında planladığı her şeyi oyuncularımız sahaya yansıttı. Sadece maçın kritik anlarında tecrübe eksikliği dediğimiz bir iki bireysel hatayla maçın sonucu belli oldu. Oynanan oyun sezonun tamamı için bizi ümitlendirdi. Planladığımız gibi hedeflerimize ulaşacağımız bir sezon yaşayacağız” dedi.

Takıma yeni katılan yabancı oyuncuların uyum süreçlerinin tamamlandığını söyleyen Çaylan, “Yabancı sınırı da geçen yıl arttı. 5 tane yabancı oyuncumuz vardı. Bu 5 yabancı oyuncunu 3 tanesini Türkiye liglerinde mücadele etmiş takımlardan transfer ederek uyum sürecinin hızlanmasını hedefledik. Bunun yanında da aldığımız oyuncuların 3 tanesi de milli takımlarda görev yapıyordu. Avrupa Şampiyonası ve Güney Amerika kupasından dolayı bu oyuncularımız biraz kadroya geç katıldılar. Uyum sürecini atlattılar ancak tamamlanması gereken yerler var. Burada uyumumuzun daha da artacağını tahmin ediyorum. Bu süreç tamamlandığında takımımız istediğimiz seviyeye gelecektir” diye konuştu.

“İyi bir oyunla da Beşiktaş’ı mağlup ederek göndermeyi düşünüyoruz”

7 Ekim Cuma günü saat 19.00’da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına hazır olduklarını söyleyen Çaylan, “Beşiktaş ligin önemli bir gücünün yanında Beşiktaş Türkiye’nin en önemli camialarından biri. Tüm Türkiye’de taraftar grupları olan, sevenleri olan bir camia. Bu camiayı Manisa’dan ağırlamaktan gurur duyacağız. Onları en iyi şekilde ağırlamak için uğraşıyoruz. Burada da her ne kadar basketbol federasyonunun seyirci yasağı olsa da Beşiktaşlı basketbol severlerin mutlaka maça geleceğini düşünüyorum. Centilmenlik içerisinde beraber yan yana maç seyrederek basketbolun güzelliklerini paylaşmayı düşünüyoruz. İyi bir oyunla da Beşiktaş’ı mağlup ederek göndermeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizim maçlarımıza girmek için Passolig kartına ihtiyaç yok”

Biletlerin 4 Ekim günü internet üzerinden satışa sunulacağını söyleyen Çaylan, “Beşiktaş maçı cuma günü saat 19.00’da. Maç bilet satışları 4 Ekim günü Passo üzerinden satışa çıkacak. Bizim maçlarımıza girmek için Passolig kartına ihtiyaç yok. İnternet sitesi üzerinden bilet alımlarıyla maçlara girebilirler. Maç günü de kapıdan bilet satışları olacak. Ama benim seyircilere tavsiyem internet üzerinden biletlerin alınması. Maç günü burada sıkışıklık yaşamadan rahat bir şekilde maçlarına girmeleri. Onların gelmeleri yönünde de gerekli kolaylıkları sağlayacağız. Manisa Büyükşehir Belediyemiz bize yardımcı olacak. Şehrin belirli noktalarından servis kaldırmayı düşünüyoruz. Salonun ön tarafında düzenlemeler de yaptık. Otopark için alanı arttırdık” dedi.

“Biraz acemice hatalar yaptık”

Pınar Karşıyaka karşılaşmasında istedikleri oyunu sergilediklerini vurgulayan Baş Antrenör Ceyhun Cabadak, “İstediğimiz işlerin çoğunu sahada görebildik. Maçın ilk devresinde yumuşak başladık. İlk çeyrekte 26 sayı yedik ki bizim normalde takım karakterimize uygun olmayan bir görüntüydü. İkinci çeyrekten itibaren ve maçın ikinci yarısında kontrolü biz elimize aldık. Skora da baktığımızda 4 sayı önde bitirdik. Maçı kazanmamıza ne yazık ki yetmedi. Biraz acemice hatalar yaptık. Özellikle maçın sonunda yaptığımız birkaç tane tercih, top kaybı bunların hepsi kendi potamıza hücum olarak geri döndü. Rakibimiz de çok güzel mücadele etti. İki önemli bireysel performansla maçı kazandılar diyebilirim. Önümüze bakmak zorundayız. Lig uzun ve 29 maçımız daha var” ifadelerini kullandı.

“İlk maçımıza kazanarak başlamak istiyoruz”

Kendi sahalarında oynayacakları ilk maçı kazanmak istediklerini söyleyen Cabadak, “Bu hafta Cuma günü kendi sahamızda ilk kez Süper Lig içerisinde Beşiktaş’a karşı oynayacağız. Manisalıları da bu maça davet ediyoruz. Onların itici gücüne ihtiyacımız var. Burada ilk maçımıza kazanarak başlamak istiyoruz. Sezondan beklentimiz açıkçası bizim gibi yeni takımların kalıcı olmaya bakması lazım. Bizim de ilk amacımız ligde kalıcı olmak. Zaman içerisinde gelişebilen bir takım olmak istiyoruz. İlk hedefimiz ligde kalmak” dedi.

“Şimdiden çok iyi bir uyum yakalayabildiğimizi söyleyebiliriz”

Takımda yerli ve yabancı oyuncular arasında çok iyi bir uyum yakaladıklarını söyleyen Oderah "O.D." Anosike, “Öncelikle bizim için zorlu bir maç olduğunu söylemek gerekiyor. Beşiktaş önemli genç yetenekleri olan çok iyi bir takım. Türkiye’nin tarihi kulüplerinden bir tanesi ve biz gerçekten çok saygı duyuyoruz. Ligde kendi evimizdeki ilk maçımızdan galibiyetle çıkmak istiyoruz. Harika oyuncularımız var. Onun dışında takımda harika karakterler ve insanlar var. Dolayısıyla şimdiden çok iyi bir uyum yakalayabildiğimizi söyleyebiliriz. Takımda iyi bir kimya yakalayabildiğimizi söyleyebiliriz” dedi.

“Teknik heyetimizle yönetimimizle güzel bir ekip var”

Hazırlık süreçlerini iyi geçirdiklerini ve uyumlu bir takım kurduklarını söyleyen Takım Kaptanı Mustafa Baki Görür, “Sezon başı iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Yabancı oyuncularımız biraz geç geldi ama hazırlanma sürecini iyi geçirdik. Bursa’da kendimizi test etme anlamında iyi maçlar oynadık. İyi sinyaller veriyorduk. Bu hafta da kazanma noktasına kadar getirdik. Kazanabilirdik. 3 sayı gerideydik ama kazanma noktasında belli hatalar yaptık. Bize açıkçası pahalıya mal oldu. Ama neler yapabileceğimizi gösterdik. Kendi sahamızda ilk maçımıza çıkıyoruz. Salonun dolacağını tahmin ediyoruz. Önemli bir maça çıkıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesporun kendi evindeki ilk maçı. Dolu tribünlerde ben kazanacağımızı umuyorum. Güzel bir kadromuz var. Teknik heyetimizle yönetimimizle güzel bir ekip var. Bunu daha da yansıtacağımızı düşünüyorum. Maç Cuma günü güzel de bir saatte. Salon da yenilendi. Taraftarımız için hazırız. Geçen yıl bizi hiç yalnız bırakmadılar. Salona sığmadık. Yine öyle bir atmosferi bekliyoruz” diye konuştu.