Mandzukic'le Milan'ın yolları ayrılıyor

Devre arası transfer döneminde Milan'a katılan Hırvat golcü Mario Mandzukic'in kırmızı siyahlılarla birlikteliği kısa süreceğe benziyor.

İtalyan basınından Football Italia'nın haberine göre, Milan bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan ve bu yüzden forma giyemeyen Mandzukic ile yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor. Zlatan Ibrahimovic'in yedeği olarak düşünülen ve bu amaçla kadroya katılan 34 yaşındaki kas problemi nedeniyle İtalya Serie A'da 7 maçtır Milan forması giyemiyor ve yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceği de henüz netlik kazanmış değil.

4 maçta 76 dakika oyunda kaldı

Bedelsiz olarak Ocak ayı transfer döneminde Milan'a transfer olan Mario Mandzukic, bu sezon İtalyan devi ile ligde sadece 4 maçta toplam 76 dakika forma giyebildi. Mandzukic, devre arası transfer döneminde Beşiktaş 'ın da gündeminde yer almıştı ancak Hırvat futbolcu Milan'a imza atmıştı.

(Fanatik)