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Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Spor 22.11.2022, 20:43
Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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