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Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.
Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Spor 22.11.2022, 20:43
Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.