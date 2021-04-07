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Manchester City son dakikada kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Spor 07.04.2021, 10:40
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Manchester City son dakikada kazandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırladı.

Manchester ekibi, 19. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda her iki takım da dengeli bir oyun sergilerken, Borussia Dortmund 84. dakikada Marco Reus ile skora eşitlik getirdi: 1-1.

Manchester City'de 90. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın pasında topu ağlarla buluşturan Phil Foden, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Borussia Dortmund ile Manchester City arasındaki rövanş maçı, 14 Nisan Çarşamba günü Westfalen Stadı'nda oynanacak.

(Maçkolik)

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