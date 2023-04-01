Manchester City, Liverpool’u geriden gelip 4-1 mağlup etti

Manchester City, Premier Lig’in 29. haftasında evinde karşılaştığı Liverpool’u geriden gelip 4-1 mağlup etti.

Premier Lig’in 29. haftasında Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 17. dakikasında konuk ekip Mohamed Salah’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Julian Alvarez’in 27. dakikada attığı golle mücadelede eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 46. dakikasında Kevin De Bruyne’nin golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Müsabakanın 53. dakikasında İlkay Gündoğan topu filelerle buluşturarak skoru 3-1’e getirdi. Pep Guardiola’nın öğrencileri, mücadelenin 74. dakikasında da İngiliz futbolcu Jack Grealish’in golüyle bir kez daha öne geçen maviler, skoru 4-1 yaptı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmazken, Manchester City bu zorlu mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Manchester bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 64’e yükseltti ve ikinci sıradaki bulunuyor. Bu sezonki 9. mağlubiyetini alan Liverpool ise 42 puanda 6. sırada yer alıyor.