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Manchester City, İspanya’da turladı
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Manchester City, İspanya deplasmanında Atletico Madrid ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan City, yarı finale yükselen takım oldu.
Spor 14.04.2022, 00:06 14.04.2022, 08:57
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, Manchester City’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da iki takımın atakları skoru değiştirmedi ve mücadele 0-0 sona erdi. İlk maçtan 1-0 galip ayrılan Manchester City, bu sonuçla yarı finale yükseldi.