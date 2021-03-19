Manchester City, dijital atılımla taraftara açılıyor

İngiltere Premier Lig’de adım adım şampiyonluğa koşan Manchester City, taraftarına yönelik dijital adım atıyor. Socios.com’la anlaşma imzalayan ’Maviler’, satacağı ’Fan token’larla taraftarlarının kulüpte söz sahibi olmasını sağlayacak.

İngiltere Premier Lig’de adım adım şampiyonluğa koşan ve Şampiyonlar Ligi’nde de Alman ekibi Mönchengladbach’ı eleyerek yoluna devam eden Manchester City, son imzaladığı anlaşmayla dijital atılım gerçekleştirdi ve taraftara açılıyor. Socios.com’la yapılan anlaşmayla ’Fan token’ çıkaracak olan City, önümüzdeki haftalarda, bu platformda taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor. ’Fan token’ alacak olan taraftarlar, kulüp oylamalarında oy hakları, VIP ödüller ve deneyimler, ’süper taraftar’ özelliği, kulüp ve sponsor promosyonları, oyunlar ve sohbet forumları gibi avantajlara erişebilecekler.

Türkiye’de 4 takım dahil oldu

Bugüne kadar Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Roma, Atletico Madrid gibi elit kulüplerin yer aldığı platforma Türkiye’den de Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve son olarak Göztepe dahil oldu. Dünyanın en önemli borsalarında listelenen taraftar tokenları, son 12 ayda kulüplere ve ortaklıklarına 30 milyon doların üzerinde gelir sağladı. City Football Group Global Partnerships Sales Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephan Cieplik, gerçekleşen anlaşmayla ilgili "Dünyanın her yerindeki taraftarlarımıza sevdikleri kulübe daha da yakınlaşmaları için başka bir fırsat sağlayacak olan yeni Manchester City Fan Token’ını piyasaya sürmekten heyecan duyuyoruz. Bu token ile taraftarlar harika yarışmalara ve VIP deneyimlerine erişebilecek ve kulübün karar verme mekanizmalarında söz sahibi olacak. Mevcut her kayıtlı Cityzen, tüm avantajlara ve ödüllere erişebilmeleri için ücretsiz bir Fan Token sahibi almaya hak kazanacaktır. Bu teknolojiye olan büyük ilginin ve küresel hayran kitlemizle oluşturabileceğimiz ciddi etkileşimin farkındayız. Manchester City FAN Token’ının dijital gücümüze ciddi bir bir katkı sağlayacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Socios.com CEO’su Alexandre Dreyfus ise gerçekleşen anlaşma hakkında "Manchester City bu sezonun şampiyonluk yarışında liderlikte. Ancak bu yıl şimdiden dünyanın en yenilikçi spor takımı olma unvanına sahip oldular bile. Kulüp, yenilikleri hayata geçirme konusunda lider olduklarını kanıtlamış durumda ve bu durum Fan Token ile daha da perçinlenecek. Socios.com ve CITY Fan Tokenları, City’nin küresel yaklaşımını büyük ölçüde destekleyecek ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara benzeri görülmemiş etkileşim fırsatlarının yanı sıra benzersiz dijital ve gerçek hayat ödülleri ile deneyimleri sunacak. Dijital koleksiyon pazarı şu anda patlama yaşıyor. Toplam Fan Token piyasa değeri yakın zamanda 400 milyon doları aştı" açıklamasında bulundu.