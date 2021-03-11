Manchester City'den rahat galibiyet

Geçtiğimiz hafta Manchester United'a 2-0 yenilen Manchester City böylelikle 15 maçlık galibiyetlik serisini kaybetmişti. İngiliz ekip, 33. hafta mücadelesinde kendi evinde ağırladığı Southampton'a karşı farklı kazandı.

Mücadeleden hiç kopmayan City, ilk golünü 15. dakikada De Bruyne'den kaydetti. 25. dakikada penaltı kazanan Southampton durumu eşitledi.

R. Mahrez'in 40. dakikada, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 45+3' te attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 kapatan Manchester City, ikinci yarıya da etkili başladı. İlkay Gündoğan, bu golle beraber 2021 yılında Premier Lig'de 10 gole ulaşan ilk isim oldu.

R. Mahrez'in ikinci golüyle 55. dakikada skor 4-1 oldu. City'nin bu golünden 1 dakika sonra Che Adams ağları sarstı ve farkı 2' ye indirdi.

Mücadeleyi başından sonuna kadar önde götüren City, 59. dakikada Kevin De Bruyne'nin ikinci golüyle durumu 5-2 yaptı. Böylelikle puan durumu 68 olan Manchester City, liderliğini açık ara farkla korudu.