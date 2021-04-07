Manchester City, De Bruyne ile sözleşme yeniledi

Kevin De Bruyne, 2025 yılına dek Manchester City'de kalacak.

Premier Lig ekibi, Belçikalı orta saha oyuncusunun 2023'te sona eren sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan De Bruyne, "Daha mutlu olamazdım. 2015'te buraya geldiğimden beri kendimi evimde hissediyorum. Taraftarları seviyorum. Ailem Manchester'da mutlu. Burada oyunum da çok gelişti." sözlerini kullandı.

De Bruyne, Man City ile iki Premier Lig şampiyonluğu yaşarken 2020 yılında PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

(Maçkolik)