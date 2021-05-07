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Manchester City, Chelsea'yi yenerse şampiyon

İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında Manchester City, şampiyonluk için Chelsea'nin karşısına çıkıyor.

Spor 07.05.2021, 20:52
Manchester City, Chelsea'yi yenerse şampiyon

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City, 35'inci hafta maçında sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Manchester ekibi, müsabakayı kazanması hâlinde ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Manchester City, Chelsea'yi mağlup ederek son 4 sezonda 3'üncü, toplamda ise 7'nci kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

UNITED TAKİPTE

Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 80 puanla zirvede bulunuyor. City'nin en yakın takipçisi bir diğer Manchester takımı United ise bir maç eksiğiyle 67 puanda.

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