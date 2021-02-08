Mamak’ta Türkiye Basketbol Ligi’nin son 10 yılına damga vuran sayı rekoru kırıldı

Mamak’ta Türkiye Basketbol Ligi’nin son 10 yılına damga vuran sayı rekoru kırılırken Mamak Belediyesi-Akhisar Belediye maçında toplamda 260 sayı oldu.

Türkiye Basketbol Ligi’nin (TBL) 17. haftasında Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda Akhisar Belediye Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 135-125 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Uzatmalarla birlikte çekişmeli geçen karşılaşmada yeşil-beyazlılardan Anthony Lee 29 sayı-13 ribaund, Diante Watkins 28 sayı-13 asist, Umar Atın 21 sayı, Mustafa Baki Görür 17 sayı, Bulut Altın 17 sayı, Yesukan Onar 10 sayı ile skora en çok katkıda bulunan sporcular oldu. Eski rekor ise 2013-14’teki Finalspor-Hacettepe maçına aitti ve 151-93’lük skorla toplam 244 sayı atılmıştı.

İlk çeyreğe yayın gerisinden istediği tempoda başlayan konuk ekip, ilerleyen dakikalarda tempoyu daha da artırsa da yeşil-beyazlıların kaptanı Mustafa Bakin’nin başarılı oyunu farkın açılmasına izin vermedi. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk çeyreği 27-23 geride tamamladı. İkinci çeyreğe daha tempolu başlayan yeşil-beyazlılar kısa sürede skoru eşitlemeyi başardı. Eşitliğin ardından baskısını daha da artıran ev sahibi üstülüğü de ele almayı başardı ve soyunma odasına 49-46 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe 7-2’lik seri ile başlayan yeşil-beyazlılara konuk ekip dış atışlarla cevap vererek yakın takibini sürdürdü. Farkın kapanmasına izin vermeyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu çeyreği de 72-69 önde tamamlamayı başardı.

Son çeyreğe arka arkaya üçlüklerle başlayan konuk ekip bir kez daha farkı eriterek öne geçti. Cevap vermekte gecikmeyen yeşil-beyazlılar periyodun bitimine 6 dakika kala öne geçmeyi başararak skoru 83-81’e getirdi. Yayın gerisinden karşılıklı basketlerin kaydedildiği karşılaşmada çekişme de artmaya devam etti. 03.23 dakika kala skor bir kez daha 93-93’te eşitlendi. 6-0’lık seri yakalayan Ankara ekibi, 2 dakika kala üstünlüğü tekrar eline aldı. Son 1 dakika kala basket bulan konuk ekip skoru 98-97’ye getirerek önemli bir avantaj elde etti. Maçı bırakmayan yeşil-beyazlılar cevap vermekte gecikmedi ve maça denge getirerek periyodu 100-100 berabere bitirdi ve maçı uzatmalara götürdü.

İki ekibin de iyi savunmayla başladığı uzatmalarda konuk ekip öne geçse de Lee ve Watkins ikilisiyle cevap veren başkent ekibi, 36 saniye kala Umar’ın üçlüğüyle de skoru dengeledi ve karşılaşmada 114-114 ile ikinci uzatmaya gidildi.

İkinci uzatmaya yeşil-beyazlılar bulduğu 6 sayıyla başlayarak farkı açtı. Yayın gerisinden cevap veren konuk ekip skor takibini sürdürdü. Ancak son bölümde 12-3’lük seri ile öne geçen yeşil-beyazlılar farkı çift hanelere çıkardı ve karşılaşmayı iki uzatma sonunda 135-125 skorla kazanmayı başardı.