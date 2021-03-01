Mamak İzmir’den galibiyetle döndü

Türkiye Basketbol Ligi 20. haftasında İzmir deplasmanında Bornova Belediyesi Basketbol Takımı ile karşılaşan Mamak Belediyesi sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Basketbol Ligi 20. haftasında İzmir deplasmanında Bornova Belediyesi ile karşılaşan Mamak Belediyesi, geriden geldiği maçtan 90-88 galibiyetle ayrıldı. Maçta Kaptan Mustafa Baki Görür 29 sayı, 8 ribaund, Diante Watkins 23 sayı, Yiğit Emre Mirza 10 sayı ile skora en çok katkı veren oyuncular oldu.

Karşılaşmaya pota altında etkili oyunu ile başlayan ev sahibine yeşil-beyazlılar dış atışlarla karşılık verdi. 9-9 geçilen ilk 5 dakika sonrasında arka arkaya 4 üçlük isabeti bulan Bornova Belediyesi farkı açtı ve çeyreği 23-16 önde noktaladı. İkinci çeyreğe de yayın gerisinden yüzdeli oyununu sürdüren ev sahibi takım, başarılı oyununu devam ettirerek soyunma odasına 50-34 önde gitti. Üçüncü çeyrekte yayın gerisinden ritmini yakalayan yeşil-beyazlılar skoru eşitleyerek maça bir anda ortak oldu. Son bölümün çekişmeli gittiği çeyrek 65-64 ev sahibinin üstünlüğüyle geçildi. Dördüncü çeyreğe 7-1’lik seri ile başlayan yeşil-beyazlılar maçın başından beri ilk defa öne geçmeyi başardı. Son bölümü taktik faullerle geçen karşılaşmada Mamak Belediyesi üstünlüğü bırakmadı ve sahadan 90-88 galip ayrılan taraf oldu.