Mamak hentbolda dolu dizgin devam ediyor
GEÇTİĞİMİZ YIL ERKEKLER 2. LİG A GRUBU’NU NAMAĞLUP TAMAMLAYARAK BİRİNCİ LİGE ÇIKAN YENİ MAMAK GSK HENTBOL TAKIMI, YENİ SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI. TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU SPOR SALONU’NDA TOKAT GSK İLE KARŞILAŞAN YEŞİL-BEYAZLILAR ÇEKİŞMELİ GEÇEN MAÇTAN 34-32 GALİP AYRILARAK LİGE İDDİALI BİR GİRİŞ YAPTI.
Geçtiğimiz yıl Erkekler 2. Lig A Grubu’nu namağlup tamamlayarak birinci lige çıkan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda Tokat GSK ile karşılaşan Yeni Mamak GSK, çekişmeli geçen maçtan 34-32 galip ayrılarak lige iddialı bir giriş yaptı. Maçta 12 gol ile takımı en çok katkı veren Mikail Yıldırım olurken, Ankara ekibi averajla beşinci sıraya yerleşti. İlçe genelinde spora, sporcuya ve altyapı organizasyonlarına yapılan yatırımlar ile elde edile başarıların gençlerin spora ilgisini daha da arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu yıl bir üst ligde mücadele ediyoruz. Çıktığımız ilk maçta da önemli bir galibiyet elde ettik. Geçen yıl ki galibiyet serimizi bu yılda devam ettiriyoruz. Başta sporcularımızı ve teknik ekibimizi elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.
Hentbol Takımı umut verdi
İlk maça galibiyetle başlamanın sezonun geri kalanı için olumlu bir hava oluşturduğunu ifade eden Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Başantrenörü Cengiz Özenci, "İnanıyoruz ki sporcularımız ve teknik heyetimizle birlikte geçen yıl olduğu gibi bu yılda başarıyla dolu bir sezon geçireceğiz" dedi.
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