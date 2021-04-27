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Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Karabük Yenişehir GSK’yi 47-24 gibi net bir skorla mağlup etti.

Spor 27.04.2021, 10:48
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Mamak Hentbol Takımı farklı kazandı

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Karabük Yenişehir GSK’yi 47-24 gibi net bir skorla mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi 27. haftasında Başkent’te Karabük Yenişehir GSK ile karşılaşan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, mücadeleyi 47-24 kazandı. Yeşil-beyazlılar aldığı galibiyet ile ligde ikinciliğini koruyarak liderle olan yakın takibini sürdürdü. Başkent ekibinde Batuhan Ömer 8 golle skora en çok katkı veren isim oldu.

Bir üst lige sadece 3 maç kaldı

Ligde galibiyet serilerine devam ettiklerini ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü İdris Tan, “Önümüzde sadece 3 maç kaldı. Bu kalan maçları da galibiyetlerle tamamlayarak önümüzdeki sezon bir üst ligde boy göstereceğimize yürekten inanıyoruz. Matematiksel olarak şampiyon olma durumumuz hala var. Kalan maçlarda galip gelip liderin puan kaybetmesini bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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