Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’ndan farklı galibiyet

Türkiye Basketbol Ligi 5. haftasında Bornova Belediyesi’ni evinde konuk eden Mamak Belediyesi karşılaşmadan 86-77 galip ayrıldı.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta yeşil-beyazlıların yeni transferi Diante Watkins, 26.44 dakika sahada kalarak 13 sayı, 1 ribaund, 9 asist ve 1 top çalma ile büyük katkı sağladı. Watkins’in yanı sıra yeşil-beyazlılarda Mertcan Solkol 20 sayı, 4 ribaund, Anthony Lee 19 sayı, 9 ribaund ile skora en çok katkı veren oyuncular oldu.

Son çeyrekte fark attılar

Boyalı alanda dengeli başlayan karşılaşmada Bornova Belediyesi Basketbol Takımı, üçlüklerle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Çeyreğin bitimine son 4 dakika kala etkili hücumlarıyla farkı eriten yeşil-beyazlılar bu periyodu 25-23 geride tamamladı. Çekişmenin arttığı ikinci çeyrekte Mamak Belediyesi Basketbol Takımı uzak mesafe şutlarıyla karşılık verirken, konuk ekip içeri girerek hücum etmeyi tercih etti. Arka arkaya üç üçlük isabeti bulan yeşil-beyazlılar farkı hızla açmaya başladı. Konuk ekip bulduğu sayılarla cevap verse de Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına 53-51 önde girdi. Üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında daha etkili olan Yeşil-Beyazlılar, bu periyotta da üstünlüğünü koruyarak 71-67 önde tamamladı. Son çeyreğe 8-0’lık seri ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı farkı çift hanelere çıkardı. Rakibi karşısında skor bulmakta zorlanan konuk ekip arka arkaya top kayıplarıyla hücumlardan eli boş döndü. Üstünlüğü bırakmayan yeşil-beyazlılar karşılaşmayı 86-77 kazanarak önem bir galibiyet aldı.