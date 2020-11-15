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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’ndan farklı galibiyet
Türkiye Basketbol Ligi 5. haftasında Bornova Belediyesi’ni evinde konuk eden Mamak Belediyesi karşılaşmadan 86-77 galip ayrıldı.
Spor 15.11.2020, 16:44
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Türkiye Basketbol Ligi 5. haftasında Bornova Belediyesi’ni evinde konuk eden Mamak Belediyesi karşılaşmadan 86-77 galip ayrıldı.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta yeşil-beyazlıların yeni transferi Diante Watkins, 26.44 dakika sahada kalarak 13 sayı, 1 ribaund, 9 asist ve 1 top çalma ile büyük katkı sağladı. Watkins’in yanı sıra yeşil-beyazlılarda Mertcan Solkol 20 sayı, 4 ribaund, Anthony Lee 19 sayı, 9 ribaund ile skora en çok katkı veren oyuncular oldu.
Son çeyrekte fark attılarBoyalı alanda dengeli başlayan karşılaşmada Bornova Belediyesi Basketbol Takımı, üçlüklerle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Çeyreğin bitimine son 4 dakika kala etkili hücumlarıyla farkı eriten yeşil-beyazlılar bu periyodu 25-23 geride tamamladı. Çekişmenin arttığı ikinci çeyrekte Mamak Belediyesi Basketbol Takımı uzak mesafe şutlarıyla karşılık verirken, konuk ekip içeri girerek hücum etmeyi tercih etti. Arka arkaya üç üçlük isabeti bulan yeşil-beyazlılar farkı hızla açmaya başladı. Konuk ekip bulduğu sayılarla cevap verse de Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına 53-51 önde girdi. Üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında daha etkili olan Yeşil-Beyazlılar, bu periyotta da üstünlüğünü koruyarak 71-67 önde tamamladı. Son çeyreğe 8-0’lık seri ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı farkı çift hanelere çıkardı. Rakibi karşısında skor bulmakta zorlanan konuk ekip arka arkaya top kayıplarıyla hücumlardan eli boş döndü. Üstünlüğü bırakmayan yeşil-beyazlılar karşılaşmayı 86-77 kazanarak önem bir galibiyet aldı.