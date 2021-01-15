Malatyaspor ve Elazığspor taraftarı acıda birleşti

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği, Elazığspor Gençlik 23 Taraftar Grubu Başkanı Serkan Çayır’ın vefat eden kardeşi Hakan Çayır nedeniyle Elazığspor’a taziye ziyaretinde bulundu.

Sahada ezeli rekabetin bulunduğu iki kent arasında taraftar dernekleri bu kez taziye ziyareti için bir araya geldi. Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği yönetimi, Elazığspor Gençlik 23 Taraftar Grubu Başkanı Serkan Çayır’a kardeşinin vefatını nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Elazığspor Tesislerinde gerçekleşen taziye ziyaretinde Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk de bulundu.